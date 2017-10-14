Bayrampaşa 2 - Düzcespor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Bayrampaşa ile Düzcespor Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bayrampaşa 2-0 kazandı.
Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Ünal Danışıkkaya, Hüseyin Akoğlu (68' Sercan Uslu), Güray Fırat, Benhur Keser, Bülent Kocabey (68' Ahmet Güney), Recep Soner Cihan, Polat Güren, Mertcan Demirer, Said Can Açıkalın, Yavuz Ayazoğlu (87' Hamit Yıldırım)
Teknik Direktör: Cüneyt Karakuş
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Düzcespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Burçak Özkanca, Bedri Evren, Oktay Gümüş (58' Çağrı Tekin), Ahmet Üner, Serhat Baştan (82' Emin Altunay), Buğra Temel (87' İsmail Türk), Furkan Safi, Muzaffer Özcanlı
Teknik Direktör: Ahmet Duman
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Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Mustafa Tosun, İsa Doğanlar, Ömer Faruk Gültekin
Goller: DK 82: Benhur Keser (Bayrampaşa), DK 89: Benhur Keser (Bayrampaşa)
Sarı Kartlar: DK 28: Ahmet Üner (Düzcespor), DK 30: Oktay Gümüş (Düzcespor), DK 35: Hüseyin Akoğlu (Bayrampaşa), DK 39: Buğra Temel (Düzcespor), DK 62: Güray Fırat (Bayrampaşa), DK 77: Mertcan Demirer (Bayrampaşa)
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