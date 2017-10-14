Bergama Bel. 1 - Halide Edip Adıvarspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BERGAMA BEL. 1 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1

Bergama Bel. 1 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Bergama Bel. ile Halide Edip Adıvarspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

188 Okunma

Bergama Bel. 1 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Bergama Bel. ile Halide Edip Adıvarspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Resul Timurlenk (13' Ozan Murat Başyılmaz), Emre İşçiler, Anıl Özönerli, Mehmet Tatlı, Mehmet Mert Özkaptan (71' Volkan Yılmaz), Berk Baran, Samet Albayrak, Hakan Çakır, Hüseyin Teker, Hacı Ömer Doğru

Teknik Direktör: Atılay Canel

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Serkan Yavuz, İbrahim Anıl Tekeli (73' Furkan Akbulut), Cemal Şener, Muhammed Raşit Şahingöz (82' Kadir Salih), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk, Emre Pınar

Teknik Direktör: Kamil Erdem

Hakem: Tayfun Sarı, Bekir Yücel, Abdülhamit Söyler, Tunç Özdemir

Goller: DK 2: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 45: Emre İşçiler (Bergama Bel.)

Sarı Kartlar: DK 45: İslam Altunkan (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: Serkan Yavuz (Halide Edip Adıvarspor), DK 77: Süleyman Enes Özer (Halide Edip Adıvarspor)

﻿

ETİKETLER #Bergama Bel.
Bergama Bel. - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...
Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Bergama Bel. 0 - Ofspor 4
İşte Bergama Bel. - Ofspor maçında ilk 11'ler
Futbolda haftanın programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿