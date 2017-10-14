BERGAMA BEL. 1 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1

Bergama Bel. 1 - Halide Edip Adıvarspor 1
TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Bergama Bel. ile Halide Edip Adıvarspor Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Resul Timurlenk (13' Ozan Murat Başyılmaz), Emre İşçiler, Anıl Özönerli, Mehmet Tatlı, Mehmet Mert Özkaptan (71' Volkan Yılmaz), Berk Baran, Samet Albayrak, Hakan Çakır, Hüseyin Teker, Hacı Ömer Doğru
Teknik Direktör: Atılay Canel
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Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Serkan Yavuz, İbrahim Anıl Tekeli (73' Furkan Akbulut), Cemal Şener, Muhammed Raşit Şahingöz (82' Kadir Salih), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk, Emre Pınar
Teknik Direktör: Kamil Erdem
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tayfun Sarı, Bekir Yücel, Abdülhamit Söyler, Tunç Özdemir
Goller: DK 2: Emre Pınar (Halide Edip Adıvarspor), DK 45: Emre İşçiler (Bergama Bel.)
Sarı Kartlar: DK 45: İslam Altunkan (Halide Edip Adıvarspor), DK 67: Serkan Yavuz (Halide Edip Adıvarspor), DK 77: Süleyman Enes Özer (Halide Edip Adıvarspor)
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