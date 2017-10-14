PENDİKSPOR 1 - BUGSAŞ SPOR 0

Pendikspor 1 - Bugsaş Spor 0
TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Pendikspor ile Bugsaş Spor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pendikspor 1-0 kazandı.
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Erol Yükseker, Ramiz Ok, Berk Neziroğulları, Fatih Cerlek (88' Azad Filiz), Zeki Korkmaz (59' Mehmet Alaeddinoğlu), Erdem Koçal, Aytaç Deniz, Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu, Emre Okur (85' Mustafa Öztürk)
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Erkan Taşkıran, Rıza Efendioğlu, Cebrail Karayel, Yavuzhan Keleşoğlu, Raşit Sevindir (46' Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Bozan (68' Mehmet Çakır), Sertaç Çam (79' Arif Şahin), Samet Yalçın, Sinan Kurt, Turgut Özdemir
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Nurettin Taşkesen, Cem Özbay, Sefa Can Meral
Gol: DK 76: Aytaç Deniz (Pendikspor)
Sarı Kartlar: DK 18: Yavuzhan Keleşoğlu (Bugsaş Spor), DK 28: Samet Yalçın (Bugsaş Spor), DK 54: Erdem Koçal (Pendikspor), DK 71: Süheyl Çetin (Pendikspor), DK 79: Berk Neziroğulları (Pendikspor), DK 80: Fatih Cerlek (Pendikspor), DK 90: Erkan Taşkıran (Bugsaş Spor), DK 90: Mehmet Çakır (Bugsaş Spor)
Kırmızı Kart: DK 45: Yavuzhan Keleşoğlu (Bugsaş Spor)
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