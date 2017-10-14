Balıkesirspor Baltok 2 - Gaziantepspor 0
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BALIKESİRSPOR BALTOK 2 - GAZİANTEPSPOR 0

Balıkesirspor Baltok 2 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 8. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gaziantepspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

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Balıkesirspor Baltok 2 - Gaziantepspor 0

TFF 1.Lig 8. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Gaziantepspor Balıkesir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 2-0 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Bülent Cevahir, Tomislav Glumac, Oğuz Yılmaz, Uğur Aygören, Ismail Aissati, Cumali Bişi, Foxi Kethevoama, Muhammed Ali Doğan (56' Sedat Şahintürk), Abdulkadir Özgen (89' Furkan Çil), Mahatma Otoo (80' Cüneyt Köz)

Teknik Direktör: Can Cangök

Gaziantepspor: Selçuk Özcan, Şenol Can, İlker Günaslan (80' Yunus Şencay), Gökhan Çamur, Hüseyin Polat, Muhammed Ildiz, Müslüm Talşik, Harun Enes Nural, Mustafa Emirhan Özyaşar (46' Mehmet Sait Üzümcü), Hasan Genç, Yusuf Erdem (70' Erdal Ahmet Özdemir)

Teknik Direktör:

Hakem: Özgüç Türkalp, Engin Erdem, Önder Yılmaz, Gökçen Öztürk

Goller: DK 13: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 33: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 29: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 30: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 32: Uğur Aygören (Balıkesirspor Baltok), DK 45: Harun Enes Nural (Gaziantepspor), DK 47: Mahatma Otoo (Balıkesirspor Baltok), DK 60: Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok), DK 78: Hüseyin Polat (Gaziantepspor)

Kırmızı Kart: DK 57: Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)

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