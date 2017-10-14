Keçiörengücü 1 - Menemen Bel. 1
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KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - MENEMEN BEL. 1

Keçiörengücü 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Keçiörengücü ile Menemen Bel. Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Keçiörengücü 1 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Keçiörengücü ile Menemen Bel. Ankara Aktepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Keçiörengücü: Yakup Bugün, Hüseyin Güngör (69' Fatih Kılıçkaya), Efe Can Çölbekler (87' Uğur Utlu), Tarık Mayhoş, Ayhan Gürbüz, Rıdvan Koçak, Berat Satılmış (80' Abdurrahman Kuyucu), Burak Aydın, Okan Baydemir, İlyas Yavuz, Ahmet Güven

Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Gökhan Sinanoğlu, Yasin Güreler (82' Cihan Can), Veli Çetin, Semih Ceylan, Mustafa Şen, Samet Günhan (69' Tayfun Aydoğan), Taşkın Çalış, Murat Erdemir, Samed Ali Kaya, Hakkı Yıldız (46' Kerem Bulut)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Alper Çetin, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki, Burak Taşkınsoy

Goller: DK 45: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü), DK 90: Murat Erdemir (Menemen Bel.)

Sarı Kartlar: DK 18: Semih Ceylan (Menemen Bel.), DK 31: Taşkın Çalış (Menemen Bel.), DK 49: Murat Erdemir (Menemen Bel.), DK 54: Burak Aydın (Keçiörengücü), DK 58: Fatih Kılıçkaya (Keçiörengücü), DK 70: Tayfun Aydoğan (Menemen Bel.), DK 90: Ayhan Gürbüz (Keçiörengücü)

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