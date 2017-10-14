Payas Bel. 1 - Tarsus İdman Yurdu 1
TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Payas Bel. ile Tarsus İdman Yurdu Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Arif Güner, Aykut Topal, Gökhan Çırak (85' Ömer Demircan), Abdulsamet Kırım, Koray Kurt, Göktuğ Uzunoğlu, Cuma Ali Üzüm (69' Sezer Çelik), Necmi Çoban, Gökhan Aydaş (59' Deniz Karadeniz), Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör:
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Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Fırat Hekimoğlu, Sefa Durmuş, Onur Şirin, Abdurrahman Canlı, Muhammed Ali Kurt, Samet Eker, Ali Sinan Gayla (64' Alper Yener), Burak Koçer, Mert Özdestici (72' Ferhat Duman), Ergun Cengiz (88' Emre Turgut)
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Çağlar Öztürk, Yunus Doğan, Osman Gökberk Kaygısız
Goller: DK 77: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu), DK 80: Koray Kurt (Payas Bel.)
Sarı Kartlar: DK 67: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 76: Sezer Çelik (Payas Bel.), DK 89: Arif Güner (Payas Bel.), DK 90: Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdman Yurdu)
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