K Karabükspor 1 - Kayserispor 0
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K KARABÜKSPOR 1 - KAYSERİSPOR 0

K Karabükspor 1 - Kayserispor 0

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında K Karabükspor ile Kayserispor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K Karabükspor 1-0 kazandı.

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K Karabükspor 1 - Kayserispor 0

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında K Karabükspor ile Kayserispor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K Karabükspor 1-0 kazandı.

K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Dany Nounkeu, Kerim Zengin, Barış Başdaş, Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Gabriel Torje, Cristian Tanase (64' Luis Ibanez), Gheorghe Grozav (74' İlhan Depe), Andre Poko, Mustapha Yatabare (39' Evgen Seleznyov)

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Kayserispor: Silviu Lung, Oleksandr Kucher, Atila Turan, Levent Gülen, Tiago Lopes, Ryan Mendes (46' Fernando Boldrin), Güray Vural (71' Asamoah Gyan), Şamil Cinaz (85' Nikola Stojiljkovic), Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir, Burak Şeker

Gol: DK 77: Gabriel Torje (K Karabükspor)

Sarı Kartlar: DK 32: Paul Papp (K Karabükspor), DK 32: Şamil Cinaz (Kayserispor), DK 53: Cristian Tanase (K Karabükspor), DK 90: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 90: Barış Başdaş (K Karabükspor)

Kırmızı Kart: DK 56: Paul Papp (K Karabükspor)

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