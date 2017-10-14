YOMRASPOR 1 - ERZİN BELEDİYESPOR 0

Yomraspor 1 - Erzin Belediyespor 0
TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Yomraspor ile Erzin Belediyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yomraspor 1-0 kazandı.
Yomraspor: Furkan Keleş, Şenol Özyurt, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Hüseyin Sürmeneli, Alaattin Tosun (67' Hamit Bayraktar), Mustafa Soytaş, Ertan Çolak (62' Muhammet Mahmut Emir), Ali Özgür Basa (70' Münür Satılmış), Yasin Reis, Mehmet Küçükdurmuş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Erzin Belediyespor: Ömer Kavurkacı, Emrah Cülen (46' Şerif Doğan), Tuncer Baysal, Melih Şencan, Onur Yılmaz, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy, Yasir Vardar (83' Yücel Candemir), Sefa Aktepe, Yılmaz Lüle (67' Ali Ercan), Yasin Abdioğlu
Teknik Direktör:
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Hakem: Hasan Kaçar, Uğur Akalp, Şefik Öner, Enes Kanpara
Gol: DK 41: Ali Özgür Basa (Yomraspor)
Sarı Kartlar: DK 16: Alaattin Tosun (Yomraspor), DK 67: Yasin Reis (Yomraspor), DK 81: Sefa Aktepe (Erzin Belediyespor)
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