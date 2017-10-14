DÜZYURTSPOR 3 - TEKİRDAĞSPOR 2

Düzyurtspor 3 - Tekirdağspor 2
TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Düzyurtspor ile Tekirdağspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzyurtspor 3-2 kazandı.
Düzyurtspor: Kemal Aktaş, Samet Aydın, Erdinç Kedikli, Murat Yetimhellaç, Miraç Acer, Nurullah Dağaşan (65' Emrah Kol), Ali Kemal Başaran, Taşkın Kartal, Hakan Aydın (74' Sami Emirhan Kayıkçı), Taha Gür, Mustafa Eskihellaç (90' Sefa Genç)
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Yasin Öztop, Taha Bartu Bulut (46' Oğuzhan Baykal), Emre Alan (69' Berk Akıncı), Burak Aydın, Rıza Çetiner, Nurullah Serbest (42' Ünal Avcı), Emre Kars, İbrahim Can Köse, Vedat Saygı, Muhammed Oğuzhan Ceylan
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Hakem: Onur Bingöl, Mustafa Çavuş, Halit Karacabay, Dursun Can
Goller: DK 7: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor), DK 32: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 38: Mustafa Eskihellaç (Düzyurtspor), DK 45: Hakan Aydın (Düzyurtspor), DK 77: Berk Akıncı (Tekirdağspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Ali Kemal Başaran (Düzyurtspor), DK 55: Yasin Öztop (Tekirdağspor)
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