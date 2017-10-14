Gümüşhanespor 5 - Karşıyaka 0
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GÜMÜŞHANESPOR 5 - KARŞIYAKA 0

Gümüşhanespor 5 - Karşıyaka 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Gümüşhanespor ile Karşıyaka Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gümüşhanespor 5-0 kazandı.

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Gümüşhanespor 5 - Karşıyaka 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Gümüşhanespor ile Karşıyaka Bayburt Genç Osman Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gümüşhanespor 5-0 kazandı.

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Dilaver Güçlü, Recep Yılmaz, Salih Zafer Kurşunlu, Mehmet Cansın Çiçek, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Ziya Şakar, Kağan Söylemezgiller, Tita, Furkan Yaman

Teknik Direktör: Levent Eriş

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Metin Peker, Ali Say, Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan, Battal Demirbilek, Arif Cılak, Anıl Çıracı, Can Erdem

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Hakem: Yakup Bakır, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan, Safa Yılmaz

Goller: DK 17: Kağan Söylemezgiller (Gümüşhanespor), DK 23: Furkan Yaman (Gümüşhanespor), DK 51: Oktay Delibalta (Gümüşhanespor), DK 73: Dilaver Güçlü (Gümüşhanespor), DK 80: Ersel Aslıyüksek (Gümüşhanespor)

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