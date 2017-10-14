ANTALYASPOR - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Antalyaspor - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Antalyaspor - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Jeremy Menez, Maıcon Marques Bıtencourt, Samır Nasrı, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Sandro Ranıere Guımaraes Cordeıro, Musa Nizam
Teknik Direktör: Leonardo De Araujo
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Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Mathıeu Phılıppe Peybernes, Adıs Jahovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Erdem Bayık, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım