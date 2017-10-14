M.Başakşehir - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

M.BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

329 Okunma

M.Başakşehir - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Emre Malok

﻿

Futbol: Haftanın programı
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Maç başına 1 gol katkısı!
Göztepe 1 - M.Başakşehir 2
3
Hakem, kırmızı kart verdi ama penaltıyı es geçti!
Göztepe - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿