M.BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

M.Başakşehir - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 8. haftasında M.Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Alanyaspor: Isaac Sackey, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Remy Rıou, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay, Emre Malok
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