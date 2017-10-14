ÜMRANİYESPOR 2 - ELAZIĞSPOR 1

Ümraniyespor 2 - Elazığspor 1
TFF 1.Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile Elazığspor Ümraniye Bld. İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Aaron Appindangoye, Cleyton, İbrahim Akdağ, Andreas Vasilogiannis (87' Samet Asatekin), Timur Temeltaş, Serdar Özbayraktar (70' Emircan Altıntaş), Jean-armel Drole
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Andreas Tatos, Tom Silva (80' Emre Öztürk), Alpaslan Öztürk, Jeffrey Sarpong (46' Berk Yıldız), Ahmet Aras (66' Mertan Caner Öztürk)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok, Kadir Sağlam
Goller: DK 29: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 47: Tom Silva (Elazığspor), DK 90: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 8: Onur Güney (Elazığspor), DK 14: Jean-armel Drole (Ümraniyespor), DK 17: Mehmet Sedef (Ümraniyespor), DK 31: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), DK 42: Ahmet Aras (Elazığspor), DK 69: Elmar Bjarnason (Elazığspor), DK 70: Oğuz Ceylan (Ümraniyespor), DK 73: Mertan Caner Öztürk (Elazığspor)