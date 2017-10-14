İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - TİRE 1922 SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Tire 1922 Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Tire 1922 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ömer Şivka yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Yusuf Orhan, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Ömer Yalçın, Bünyamin Cesur Karataş, Mehmet Yeniler, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Furkan Tuşik, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, Orhan Kural, Ersin Aslantoğ, Hasan Akdemir, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener, Fatih Gülmez
Teknik Direktör: Nihat Balan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ömer Şivka, Ahmet Yaşılak, Ozan Bekar, Özgür Sevinç
Maç Detayları - Canlı Anlatım