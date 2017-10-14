İşte Darıca G.Birliği - Tire 1922 Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - TİRE 1922 SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Tire 1922 Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 2.Grup 8. haftasında Darıca G.Birliği ile Tire 1922 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Darıca G.Birliği - Tire 1922 Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Tire 1922 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 2.Grup 8. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ömer Şivka yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Alper Tursun, Yusuf Orhan, Cafercan Aksu, Aziz Kızılgün, Ömer Yalçın, Bünyamin Cesur Karataş, Mehmet Yeniler, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer, Halil Çelik

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Tire 1922 Spor: Ufuk Arslan, Erdinç Karakaş, Furkan Tuşik, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, Orhan Kural, Ersin Aslantoğ, Hasan Akdemir, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener, Fatih Gülmez

Teknik Direktör: Nihat Balan

Hakem: Ömer Şivka, Ahmet Yaşılak, Ozan Bekar, Özgür Sevinç

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