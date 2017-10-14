BERGAMA BEL. - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Halide Edip Adıvarspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Bergama Bel. ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Tayfun Sarı yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Emre İşçiler, Samet Albayrak, Hakan Çakır, Mehmet Mert Özkaptan, Anıl Özönerli, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Tatlı, Resul Timurlenk, Berk Baran
Teknik Direktör: Atılay Canel
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Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, İslam Altunkan, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, İbrahim Anıl Tekeli
Teknik Direktör: Kamil Erdem
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Hakem: Tayfun Sarı, Bekir Yücel, Abdülhamit Söyler, Tunç Özdemir
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