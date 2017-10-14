İŞTE DÜZYURTSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Düzyurtspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Düzyurtspor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Bingöl yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Düzyurtspor: Murat Yetimhellaç, Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Mustafa Eskihellaç, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş, Samet Aydın
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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Tekirdağspor: Taha Bartu Bulut, İbrahim Can Köse, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Rıza Çetiner, Yasin Öztop, Çağan Kazancılı, Emre Alan, Nurullah Serbest, Burak Aydın, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Recai Çaloğlu
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Hakem: Onur Bingöl, Mustafa Çavuş, Halit Karacabay, Dursun Can
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