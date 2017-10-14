İşte Düzyurtspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DÜZYURTSPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Düzyurtspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 3.Grup 8. haftasında Düzyurtspor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Düzyurtspor - Tekirdağspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Düzyurtspor - Tekirdağspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 8. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Onur Bingöl yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Düzyurtspor: Murat Yetimhellaç, Miraç Acer, Erdinç Kedikli, Taşkın Kartal, Mustafa Eskihellaç, Nurullah Dağaşan, Hakan Aydın, Taha Gür, Ali Kemal Başaran, Kemal Aktaş, Samet Aydın

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

Tekirdağspor: Taha Bartu Bulut, İbrahim Can Köse, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Rıza Çetiner, Yasin Öztop, Çağan Kazancılı, Emre Alan, Nurullah Serbest, Burak Aydın, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Recai Çaloğlu

Hakem: Onur Bingöl, Mustafa Çavuş, Halit Karacabay, Dursun Can

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