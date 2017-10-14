Yomraspor - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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YOMRASPOR - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yomraspor - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Yomraspor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yomraspor - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Yomraspor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hasan Kaçar yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Mehmet Küçükdurmuş, Alaattin Tosun, Yasin Reis, Hüseyin Sürmeneli, Ertan Çolak, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş

Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender

Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Emrah Cülen, Yılmaz Lüle, Nureddin Ersoy, Yasir Vardar, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Yasin Abdioğlu, Onur Yılmaz, Sefa Aktepe, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Hakem: Hasan Kaçar, Uğur Akalp, Şefik Öner, Enes Kanpara

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Futbol: Haftanın programı
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Çatalca Spor 1 - Erzin Belediyespor 0
Yomraspor 1 - Kemerspor 2003 2
Çatalca Spor - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Yomraspor - Kemerspor 2003 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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