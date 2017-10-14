YOMRASPOR - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yomraspor - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 8. haftasında Yomraspor ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hasan Kaçar yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Yomraspor: Mehmetcan Köse, Sinan Altınel, Ali Özgür Basa, Şenol Özyurt, Mehmet Küçükdurmuş, Alaattin Tosun, Yasin Reis, Hüseyin Sürmeneli, Ertan Çolak, Mustafa Soytaş, Furkan Keleş
Teknik Direktör: Ahmet Güven Piriskender
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Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Emrah Cülen, Yılmaz Lüle, Nureddin Ersoy, Yasir Vardar, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Yasin Abdioğlu, Onur Yılmaz, Sefa Aktepe, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
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Hakem: Hasan Kaçar, Uğur Akalp, Şefik Öner, Enes Kanpara
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