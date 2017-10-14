GÜMÜŞHANESPOR - KARŞIYAKA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gümüşhanespor - Karşıyaka sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Gümüşhanespor - Karşıyaka maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Bakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bayburt Genç Osman
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Salih Zafer Kurşunlu, Ziya Şakar, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Mehmet Cansın Çiçek, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü
Teknik Direktör: Levent Eriş
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Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Anıl Çıracı
Teknik Direktör: Bulut Turhan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yakup Bakır, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan, Safa Yılmaz
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