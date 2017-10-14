Gümüşhanespor - Karşıyaka sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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GÜMÜŞHANESPOR - KARŞIYAKA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Gümüşhanespor - Karşıyaka sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. haftasında Gümüşhanespor ile Karşıyaka arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gümüşhanespor - Karşıyaka sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:00'da başlayacak Gümüşhanespor - Karşıyaka maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Bayburt Genç Osman Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Bakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bayburt Genç Osman

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay, Recep Yılmaz, Salih Zafer Kurşunlu, Ziya Şakar, Furkan Yaman, Musa Sinan Yılmazer, Oktay Delibalta, Kağan Söylemezgiller, Mehmet Cansın Çiçek, Melih Gökçek, Dilaver Güçlü

Teknik Direktör: Levent Eriş

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Cenk Özbey, Arif Cılak, Ali Say, Tayfun Pektürk, Can Erdem, Battal Demirbilek, Mustafa Aşan, Metin Peker, Abdulhamit Yıldız, Anıl Çıracı

Teknik Direktör: Bulut Turhan

Hakem: Yakup Bakır, Barış Çiçeksoyu, Hasan Erdoğan, Safa Yılmaz

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