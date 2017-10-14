İşte K Karabükspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE K KARABÜKSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 8. haftasında K Karabükspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K Karabükspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak K Karabükspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, Gheorghe - Teodor Grozav

Teknik Direktör: Tony Popovıc

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Levent Gülen, Şamil Çinaz, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Oleksandr Kucher, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir, Burak Şeker

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