İŞTE ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 8. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Bld. İlçe
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Boza Jean Armel Drole, Burak Öğür
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Ahmet Aras, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok, Kadir Sağlam
Maç Detayları - Canlı Anlatım