İşte Ümraniyespor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÜMRANİYESPOR - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Elazığspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 8. haftasında Ümraniyespor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ümraniyespor - Elazığspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Ümraniyespor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 8. Haftasında Ümraniye Bld. İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Bld. İlçe

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Boza Jean Armel Drole, Burak Öğür

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Ahmet Aras, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çavuş, Murat Ergin Gözütok, Kadir Sağlam

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