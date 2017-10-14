TRABZONSPOR'DA SON DAKİKA! YUSUF VE ABDÜLKADİR...

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, son dönemde adı Avrupa’nın devleriyle anılan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür ile bizzat görüşecek. O buluşmada Fırtına’nın patronu, yıldızlarına gelen teklifleri tek tek paylaşacak ve “Devre arasında bir ayrılık düşünmüyoruz. Fakat en uygun zamanda en uygun şartlara kapımız açık olacak” diyecek.

Bordo-Mavili camianın büyük umutlar beslediği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, gösterdikleri performansla şimdiden teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Oynadıkları oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldızlar, birçok Avrupa devini de peşlerine taktı. Ancak ocak ayında iki futbolcuyu da satmayı düşünmeyen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Akhisar maçının ardından bu oyuncularla bizzat görüşecek.

Fırtına’nın patronu, o buluşmada yıldızlarına gelen teklifleri tek tek paylaşacak ve “Devre arasında bir ayrılık düşünmüyoruz. Fakat en uygun zamanda en uygun şartlara kapımız açık olacak” diyecek.

Sözleşme yenilediler

Yusuf ve Abdülkadir ise Karadeniz ekibine para kazandırmadan takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Başkan Usta ile bir araya gelecek olan iki futbolcu, bu toplantının ardından geleceklerine yön verecek. Bordo-Mavili ekip, hatırlanacağı üzere iki futbolcuyla da 2022’ye kadar sözleşme yenilemiş ve maaşlarında iyileştirmeye gitmişti.