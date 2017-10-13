Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a cevap
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MAHMUT USLU'DAN ALİ KOÇ'A CEVAP

Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a cevap

Mahmut Uslu, Koç'un seçim hazırlıklarında kullanmak üzere kulüpten talep ettiği üyelerin iletişim bilgilerinin kendisiyle paylaşılmadığı yönündeki açıklamasına cevap ve

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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün 2018'de yapılacak seçimli genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan eski yöneticilerden Ali Koç'un seçim hazırlıklarında kullanmak üzere kulüpten talep ettiği üyelerin iletişim bilgilerinin kendisiyle paylaşılmadığı yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Fenerbahçe Kulübünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Mahmut Uslu, taleple ilgili Ali Koç ile telefonda görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Ali Koç söz konusu talep yazısından bahsetmiş, ben de kendisine kulübün ilgili birimlerinin konuyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdiğini ve neticeden kendisinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledim. Sayın Ali Koç da telefon görüşmemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirmenin olumsuz olabileceğini hususunun kendi hukukçuları tarafından da benzer şekilde değerlendirildiğini bana ifade etmiştir. Esasen bu değerlendirme son derece doğrudur. Fenerbahçe Spor Kulübü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sistemi ve altyapısı türünün en iyi örneklerindendir."

Ali Koç ile arasında geçen konuşmanın basında yer aldığını aktaran Uslu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aramızdaki konuşma kesinlikle resmi bir görüşme olmayıp, dostluk çerçevesinde yapılmış bir görüşmedir. Bu görüşmede açıkladığım şahsi düşüncem, kulübün resmi görüşü değildir. Benim için üzücü olan husus Sayın Ali Koç ile aramızda geçen ve hiçbir resmi niteliği bulunmayan telefon görüşmesi içeriğinin basına maksatlı olarak sızdırılması ve bunun üzerinden bir mağduriyet algısı oluşturulmasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü kurumsal tasarruflarını yetkili organları eli ile yasa ve tüzük hükümlerine uygun bir şekilde ifa etmektedir. Kurumsallık ihtiva etmeyen bir telefon konuşması üzerinden mağduriyet algısı oluşturmak son derece yakışıksızdır."

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