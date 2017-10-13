ALİ KOÇ'TAN LİSTE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübünde 2018 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olacağını açıklayan eski yöneticilerden Ali Koç, seçim hazırlıklarında kullanmak üzere kulüpten talep ettiği üyelerin iletişim bilgilerinin, kendisiyle paylaşılmadığını ifade etti.

Sarı-lacivertli kulüple bu konuda arasında geçen resmi yazışmanın basına yansıması nedeniyle yazılı açıklama yapan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"10 Ekim 2017'de kulübümüzün genel sekreterliğine hitaben, 'Kulübümüzün şerefli tarihine yakışır bir biçimde, şeffaf ve tüm adaylar açısından adil bir ortamda gerçekleşeceğine yürekten inandığım kulüp başkanlığı seçimine yönelik hazırlıklarda kullanmak üzere kulübümüzün mevcut üye listesine ihtiyacım hasıl olmuştur.' resmi yazısı ile kulübümüzün mevcut üye listesinin, üyelerimizin iletişim bilgileriyle birlikte şahsımla paylaşılması yönünde başvurumu yapmıştım. Konuya ilişkin olarak, söz konusu listenin kanuni gerekçeler nedeniyle şahsımla paylaşılamayacağını genel sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayım. Yine genel sekreterimiz tarafından resmi ret cevap yazısının iletileceği bilgisi de tarafıma verilmiştir."

Konunun basın yoluyla kamuoyu gündemine taşınmasının ardından kendisine üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür eden Ali Koç, şunları kaydetti:

"Adaylık çalışmalarıma dair hazırlanmakta olan internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız hayata geçirilinceye kadar değerli görüş, öneri ve üye bilgilerinizi bizlere 'iletisim@fenerbahceliyiz.net' adresi üzerinden iletebilirsiniz. Fenerbahçe'mize zarar vermemek adına, zorunlu olmadıkça açıklama yapmama yönündeki kararlılığımı bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, anlayışınız için teşekkür ederim."