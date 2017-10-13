Cavcav: "Yapılan tüm işler, doğru işlerdir"
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CAVCAV: "YAPILAN TÜM İŞLER, DOĞRU İŞLERDİR"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2-1 galip geldikleri Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele verince başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2-1 galip geldikleri Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada mücadele verince başaramayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Cavcav'ın şunları söyledi:

''Bugün sahada oynayan tüm oyuncularımı tek tek gönülden ve içten kutluyorum. Gençlerbirliği büyük bir camia ve ligde bu durumda olmaması gereken bir takım. Bunu da bugün göstermiş olduk taraftarımıza ve camiamıza. Gençlerbirliği daha ilerisi için daha iyi futbol oynayacaktır. Haftaya Akhisar maçımız var. Galibiyetlerimizi orada da devam ettirmek istiyoruz. Bizi bugün destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman bizi desteklesinler. Bu kulüpte yanlış bir şeyler yapılmıyor. Yapılan tüm işler doğru işlerdir. Oyuncularımı bu gösterdikleri mücadeleden dolayı tekrar kutluyorum ve teşekkür ediyorum."

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