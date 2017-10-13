GENÇLERBİRLİĞİ; ÇALIŞTI, KAZANDI VE 3 PUANI SÖKTÜ!

Gençlerbirliği 2 - Beşiktaş 1
Süper Lig 2017-2018 8. haftasında Gençlerbirliği ile Beşiktaş Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Serdar Özkan (69' Tokelo Rantie), Ahmet İlhan Özek, Zeki Yavru, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili (84' Mehmet Taş), Vedat Muriqi (81' Petar Skuletic)
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Jeremain Lens (46' Ryan Babel), Atiba Hutchinson, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup (78' Tolgay Arslan), Anderson Talisca, Alvaro Negredo (46' Ricardo Quaresma)
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Ümit Öztürk
Goller: DK 16: Vedat Muriqi (Gençlerbirliği), DK 73: Aleksandar Scekic (Gençlerbirliği), DK 87: Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 28: Sergei Politevich (Gençlerbirliği), DK 45: Vedat Muriqi (Gençlerbirliği), DK 90: Zeki Yavru (Gençlerbirliği)
Kırmızı Kart: DK 48: Ryan Babel (Beşiktaş)
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