İSMAİL KARTAL: "HİÇBİR OYUNCUYA FORMAYI BEN VERMİYORUM, ONLAR BENDEN ALACAK"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri’nde yaptığı toplantı ile basın mensupları ile buluştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İsmail Kartal, bu toplantı öncesinde, analiz odasında takımın atletik değerlerini içeren grafiklerini sunum şeklinde duvara yansıtarak oyuncuların koşu mesafelerini ve olumlu pas verilerini paylaştı. Bu sunumda, Ankaragücü’nün haftalar ilerledikçe iyi seviyeye ulaşan istatistikleri olduğu gözlendi.

Bu sunumun ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü’nün teknik patronu İsmail Kartal, “Sezon başında çeşitli planlar yaptık ve bizim takıma, zaman ve sabır gerektiğini söyledik. Gelinen noktada, son 3 maçtır kazanıyoruz. Bu çalışma temposunun ardından bu takımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Bu inançla, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyerek sözlerine başladı.

“TFF’ye başvuru yaptık, cevabı bekliyoruz”

Geçen zaman içerisinde bazı sıkıntılar ve talihsizlikler ile karşılaştıklarını bildiren Kartal, “Mesela, Nduka’nın çapraz bağları koptu ve hemen hemen sezonu kapattı. Bununla ilgili TFF’ye başvurduk. Federasyona, ‘Eşit şartlarda yarışmamız lazım. Rakiplerin 25 kişilik kadrosu var ancak biz, 24 kişi kaldık. Onun yerine bir oyuncuyu kadroya katabilir miyiz?’ dedik. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yürüterek TFF’ye Avrupa’da bunun birçok örnekleri olduğunu bildirdik. Federasyondan bu konuyla ilgili haberi bekliyoruz. Olumlu cevap alabilirsek listedeki 25. kişi olarak ya Kibong’u ya da Tonia Tisdell’i düşünüyoruz” dedi.

“Maddi kaynak, motivasyon için önemli”

Başkan Yiğiner ve yöneticilerin, kulübe kaynak bulma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kartal, “Takımın motivasyonunu arttırmak için sağlanacak destekler önemli” dedi. Kartal, “Bu konuyla ilgili takım kaptanı ile görüşerek oyuncuları dinç tutmaya çalıştık. Sonuç olarak bu oyuncuların aileleri ve çocukları var. Başka ülkelerden gelerek kariyerini Ankaragücü’nde devam ettirmek isteyen isimler var. Bazı şeylerin de limiti ve sınırı var. Aslında biz bu sınırları aştık! Ama hep söylüyorum, karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sevgi ve saygı ile götürüyoruz işi. Bazı imkanlar ile takımı ayakta tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Veriler ve takımın oynadığı futbol ortada”

Hedef konusunda şu şartlarda ümit vermenin doğru olmadığını belirten İsmail Kartal, “Hedef koymak için her şeyimizin tam olması lazım. Sezon başından beri tam olamadık. Sonradan takıma katılan oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Hedef konusunda ümit verirsek arkasında durmamız lazım. Hep birlikte çalışıyoruz; veriler ve takımın oynadığı futbol ortada. Hayalci değiliz ama bazı hayallerimiz de var. Hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız ve zaman içerisinde ne olacağını göreceğiz. Doka önemli bir oyuncu, hazırlamaya çalışıyoruz. Szukala da hazır değil. En güvendiğimiz oyunculardan Nduka sakatlandı. Nduka, bu takım için büyük bir kayıp oldu“ şeklinde konuştu.

“Altyapıdan 11 oyuncu çağırdım…”

Ankaragücü’nün altyapısını taradığını ve iyi oyuncuları mercek altına aldığını dile getiren Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Haftanın en az 2-3 antrenmanına altyapıdan oyuncuları davet ediyoruz. Bu hafta için altyapıdan 11 oyuncuyu çağırdım ve onlarla taktik çalıştık. Altyapıyı tarıyorum, içlerinden 2-3 isim dikkatimi çekiyor. Bu oyuncuları Beştepe’ye çağırarak A takım havasını teneffüs etmesini sağlıyoruz. A takıma 1-2 oyuncu kazandırırsak hem Ankaragücü hem de Türk futbolu için önemli bir kazanç olacak. Oyuncularımızın iyi şartlarda çalışması için tesislerimizdeki zeminleri yeniliyoruz, bu konudaki çalışmalarımız 3-4 hafta sonra bitecek” ifadesini kullandı.

“Çalışacaklar ve formayı alacaklar!”

Forvet hattında Umut, İlhan Parlak ve Kehinde’nin performansşarından memnun olduğunu belirten Kartal, “Rakibe ve maça göre tercihlerimiz oluyor. Bazı takımların defansı, bazı takımların da hücumu kuvvetli oluyor. Biz de kim oynarsa oynasın fark etmiyor, her oyuncu takımın başarılı olmasını istiyor. O yönden iyi bir ortamımız var. Haftalık değerlendirmelerimiz olacak. Ben hiçbir oyuncuya forma vermiyorum, onlar benden alacak. Çalışacaklar ve alacaklar, bu kadar basit aslında” diye mesaj verdi.

“Her oyuncudan faydalanacağız”

Takımın sol kanat mevkiisinde (Nduka sakat, Dieng yeterli süre almadı, Doka hazır değil) sorun olabileceği konusunda yöneltilen soruya cevap veren Kartal, “Sol kanat pozisyonunda daha iyi olabiliriz diye düşünüyoruz. Orada Kenan’ı, Ferhat’ı ve İlhan’ı kullanabiliriz. Doka hazır duruma gelirse sorunumuz kalmayabilir. Ayrıca ben halen daha Dieng’ten iyi bir patlama bekliyorum. Dieng’in ilk geldiği dönemde maç kazanamadık ama kendisi bir sistem oyuncusu. Taktik ve disiplin açısından bu takımın en önemli ismi Dieng’tir. Lig uzun bir maraton, her oyuncudan faydalanacağız” diye konuştu.

Başkanvekili Metin Akyüz: “Genel borçlarımız azaldı”

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın ardından açıklamalarda bulunan Başkanvekili Metin Akyüz, bazı sorunlarla uğraştıklarını bildirerek, “Maddi kaynak ile oluşan sıkıntılar, oldum olası Ankaragücü’nde var. Ancak çözülmeyecek bir sorun değil. Gerekli çalışmalar var, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketler ile sponsorluk sözleşmesi yaptık. Bu anlaşmaların burada kalmayacağını biliyoruz, devamını bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yardımları oldu, desteklerinin de süreceğini düşünüyorum” dedi.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in Pazar günü Ankara Arena’da gerçekleşecek kongerede, Şoförler Odası başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Akyüz, “Başkanımız Mehmet Yiğiner’in oda seçimleri var. Pazar günü hem oda seçimini hem de maçı kazanmak istiyoruz. O gün, çifte bayram yaşamak istiyoruz. Bu oda seçimi, Ankaragücü’nün menfaati içinde önemli olabilir” ifadelerini kullandı.

Yarışmacı bir takım oluşturduklarını belirten Başkanvekili Metin Akyüz, “Sezon başında bu takımı kurarken, hedefimizi de belirttik. Amacımız, yarışmacı bir takım kurmaktı, bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımız, yenilse bile savaşan ve mücadele eden bir ekip istiyor. Takımımız da o savaşçı ruhunu kazandı. Bu inançla başarıya ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ankaragücü’nün genel borçlarında azalma olduğunu açıklayan Metin Akyüz, “Ankaragücü’nün 130 milyon TL’ye ulaşan borçları vardı. 3-4 defa transfer yasağını kaldırdık ve transferler yaptık. 30 küsürün üzerinde FIFA dosyamız vardı, şu an 4-5’e indi. En büyük borcumuz; Almanya’nın Bochum kulübüneydi, 100 aylık bir ödeme planı yapmıştık, onda da sona geldik. Halen daha serseri dosyalar önümüze çıkıyor. Mesela, geçenlerde 2009 yılında Hikmet Karaman’ın otel borcu ile karşılaştık. Biz her şeye hazırlıklıyız” diye konuşarak açıklamasını sonlandırdı.