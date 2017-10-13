BB Erzurumspor 1 - İstanbulspor 0
TFF 1.Lig 8. haftasında BB Erzurumspor ile İstanbulspor Yeni Erzurum Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı BB Erzurumspor 1-0 kazandı.
BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Haris Harba (69' Mert Nobre), Burhan Eşer (82' Abdulkadir Özdemir), Murat Gürbüzerol (76' Erhan Çelenk), Hamza Younes
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Okan Koçuk, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Onur Ergün, Aldin Cajic, Muhsin Yıldırım, Yunus Emre Yalçın (67' Muhammed Demirci), Zafer Şensoy (81' Jean-jacques Bougouhi), Nemanja Kojic (75' İbrahim Yılmaz)
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Selim Özen
Gol: DK 56: Hamza Younes (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Jasmin Scuk (BB Erzurumspor), DK 27: Mehmet Ozan Tahtaişleyen (BB Erzurumspor), DK 30: Nemanja Kojic (İstanbulspor), DK 36: Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), DK 76: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 77: Mert Nobre (BB Erzurumspor), DK 90: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 90: Hamza Younes (BB Erzurumspor), DK 90: Kubilay Aktaş (İstanbulspor)