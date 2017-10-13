İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 8. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Aleksandar Scekıc, Abdul Rahman Khalılı, Vedat Murıç, Ahmet İlhan Özek, Ousmane Cardınal Ndıaye, Serdar Özkan, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Atıba Hutchınson, Jeremaın Marcıano Lens, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Hakem: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken, Ümit Öztürk
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