İşte BB Erzurumspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 8. haftasında BB Erzurumspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

298 Okunma

İşte BB Erzurumspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak BB Erzurumspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 8. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Erzurum

BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Hamza Younes, Burhan Eşer, Haris Harba, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Osman Özköylü

İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Selim Özen

﻿

BB Erzurumspor 1 - İstanbulspor 0
Futbol: Haftanın programı
TFF 1. Lig'de 4 haftalık program
TFF 1. Lig'te haftanın programı...
Adanaspor 2 - BB Erzurumspor 1
Adanaspor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿