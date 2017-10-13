İŞTE BB ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak BB Erzurumspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 8. Haftasında Yeni Erzurum Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Arslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Erzurum
BB Erzurumspor: Stephane Ghıslaın Acka, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Jasmın Trtovac, Murat Gürbüzerol, Hamza Younes, Burhan Eşer, Haris Harba, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu, Taylan Antalyalı, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Oğuzhan Berber, Kubilay Aktaş, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Yunus Emre Yalçın, Nemanja Kojıc, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Arslan, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar, Selim Özen
Maç Detayları - Canlı Anlatım