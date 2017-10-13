GENÇLERBİRLİĞİ DİVAN KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Bilindiği üzere 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonuna , kulübümüz maalesef iyi bir başlangıç yapamamıştır.

Bu arada bazı Gençlerbirlikli kardeşlerimiz haklı olarak paniğe kapılmışlar ve tasvibi mümkün olmayan hareketlere girişmişlerdir. Kendilerini sağduyu ile hareket etmeye ve aşağıda belirttiğimiz önlemlerde bizler ile birlikteliğe davet ediyoruz.

1. Mazisi şan ve şerefle dolu olan kulübümüz birçok başarılara imza atarken zaman zaman kritik durumları yaşamış ve maalesef iki kez ikinci lige düşmüştür. Ancak Gençlerbirliği camiası soğukkanlılığını ve sağduyusunu kaybetmemiş, nerede yanlış yapıldığını tespit ederek tekrar Süper Lig’e çıkmayı başarmıştır.

2. Şu anda kulübümüzün durumu paniğe kapılacak kadar kötü değildir. Henüz sezon başındayız ve şanssız bir fikstür ile ligin başında güçlü rakiplerle oynadık.

3. Ancak , eğer yapılmış ise nerelerde yanlış hareket edildiğini bulmak ve gereken tedbirler ile durumu düzeltmek mümkündür.

4. İşte bu yüzden paniğe kapılmamalıyız. Birlik ve beraberlik içinde tek vücut olarak çalışmak be başarmak zorundayız.

5. Yukarıda anlattığımız tedbir ve çalışmaları yapacak olan bizler , yani kulübün diğer kurulları ve taraftarlar , Yönetim Kuruluna tam destek vererek onları teşvik ederek morallerimizin yüksek olmasını sağlayarak camiamıza yardımcı olacağız. Bu bizlerin en mukaddes görevidir. İnanıyoruz ki böyle düşünmeyen hiçbir Gençlerbirlikli yoktur. Yine inanıyoruz ki Gençlerbirliği Yönetim Kurulu bizlerin desteğini ve her zaman yanlarında olduğumuzu görecek ve gereken her şeyi yapacaktır.

6. Tüm Gençlerbirliği camiasına saygı ve sevgi ile duyurulur.

GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DİVAN KURULU