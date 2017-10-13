MURAT CAVCAV: KENETLENME ZAMANI...

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Beşiktaş maçı öncesi camiaya kenetlenme çağrısında bulundu. Murat Cavcav kulüp web sitesinden şu açıklamada bulundu:

“Sevgili Gençlerbirliği taraftarı, size hem bir başkan hem de sizin gibi bir Gençlerbirlikli olarak sesleniyorum. Bugün sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. İlk yedi haftalık süreçte istediğimiz sonuçları alamadık. Birimiz az birimiz çok üzülmedik. Bu süreci hep birlikte yaşadık ve alınan sonuçlardan sonra hep birlikte üzüldük. Ama şunu bilin ki göreve geldiğim ilk günden beri her adımım camiamızı bir adım ileri taşımak, taraftarımızı bir nebze olsun daha da mutlu etmek içindi.

Gün, küskünlük günü değil. Birlik olma günü. Gün, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yeni bir zafer için bir araya gelme günü. Bu stattan biz çok takımı eli boş gönderdik. O her zaferimizde de camia olarak omuz omuzaydık, etle tırnak gibiydik. Yine tüm camia olarak gücümüzü birleştireceğiz ve sahadaki futbolcularımız için 12.adam olacağız. Onların boş bıraktığı alanları desteğimizle dolduracağız, onların güçleri azaldığında yapacakları o son depar için ekstra bir nefes olacağız.

Futbol bu; kazanmak da var kaybetmek de ama eminim ki ne sahadaki futbolcularımız ne de tribünde sizler bir an olsun mücadeleyi bırakmayacaksınız. Tüm camiamızı bu önemli maç öncesinde kenetlenmeye ve Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yeni bir başlangıç yapmaya davet ediyorum.”