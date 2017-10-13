BEŞİKTAŞ, GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 13 Ekim Cuma günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Üst üste iki hafta puan kaybederek lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, başkentten 3 puanla dönerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak. Ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği ise Beşiktaş'ı mağlup ederek sonraki haftalar için umutlanmak istiyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Beşiktaş;

Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olup, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

Monaco maçı öncesi moral arıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor.

Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim Salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kadro tamamlanıyor

Beşiktaş'ta kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor karşısında görev alamayan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, cezalarını tamamladı.

Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düşen bu üç oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Şenol Güneş takımının başında olacak

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzonspor karşılaşmasında çeken Güneş, bu mücadelede yedek kulübesinde takımını yönlendirecek.

Adriano da hazır

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano Correia da forma giyebilecek duruma geldi.

Sezon başından itibaren zaman zaman sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçıran Adriano, milli maçlar arasında eksiklerini tamamlayacak şekilde antrenmanlarını yaptı.

3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Caner Erkin, Gary Medel ve Dusko Tosic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana üçer sarı kartı bulunan Caner, Medel ve Tosic, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gençlerbirliği;

Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan ancak 3. haftada sahasında aldığı 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından genç teknik adamla yollarını ayıran ve tecrübeli çalıştırıcı Mesut Bakkal ile 4. kez anlaşan Gençlerbirliği'nde, Beşiktaş maçı öncesi kart cezalısı futbolcu bulunmuyor.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. El tarak kemiğinde kırık tespit edilen ancak antrenmanlarda takımla çalışan Brezilyalı defans oyuncusu Luccas Claro Dos Santos'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

Sezonun 8. haftası öncesinde bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla son sırada yer alan Gençlerbirliği, rakip fileleri 7 kez havalandırırken 16 gol yedi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puanı hanesine yazdırdı. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yedi maçta 12 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.