Altınordu çıkışını sürdürmek istiyor
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ALTINORDU ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Altınordu çıkışını sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig'de 15 Ekim Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Milli maçlar arasından sonra da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

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TFF 1. Lig'de 15 Ekim Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Milli maçlar arasından sonra da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, verilen arada 4 oyuncularının milli takımlara gittiğini, bazı futbolcularının da sakatlıkları bulunduğu için ilk haftayı biraz eksik geçirdiklerini söyledi.

Buna rağmen lig arasını en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası maçıyla üst üste 4 müsabakamızı kazandık. Milli maçlar arasından sonra da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bu haftaki rakibimiz Adanaspor'un Süper Lig deneyimli bir kadrosu var, güçlü bir takım. Biz de kendi gücümüzü biliyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Gerek hücum gerekse savunma açısından tüm opsiyonları çalışıyoruz. Adanaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

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