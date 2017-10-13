GAZİANTEPSPOR TEKNİK DİREKTÖR KRİZİ!

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral, TFF 1. Lig'in 8. haftasında deplasmandaki Balıkesirspor Baltok maçında takımın başında olmayacağını söyledi.

Süral, "Yönetimin bizden beklentileri, bizim de kulüpten beklentilerimiz var. O yüzden birbirimize 1 haftalık süre tanıdık. Daha sonra oturup konuşacağız. Şu an için istifam söz konusu değil" dedi.

Süral, istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetimin bizden beklentileri, bizim de kulüpten beklentilerimiz var. O yüzden birbirimize 1 haftalık süre tanıdık. Daha sonra oturup konuşacağız. Şu an için istifam söz konusu değil. Karşılıklı beklentilerin yerine getirilmesi için sadece zaman tanıdık. Ancak Balıkesirspor deplasmanında takımın başında olmayacağım." diye konuştu.



Balıkesirspor Baltok-Gaziantepspor maçı 14 Ekim Cumartesi günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.