Yenimahalle, Romanya deplasmanında
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YENİMAHALLE, ROMANYA DEPLASMANINDA

Yenimahalle, Romanya deplasmanında

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Zalau ekibiyle karşılaşacak.

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Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Eler, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Zalau ekibiyle karşılaşacaklarını belirterek, şansların eşit olduğunu ifade etti.

Eler, AA'ya yaptığı açıklamada, Rumenlerin özellikle kadınlarda dünya ve Avrupa'da ilk 5 içinde yer alan ciddi rakipler olduğunu belirterek, "Ortada olan bir maç. Şansımız yüzde 50." değerlendirmesini yaptı.

Deplasman maçlarında hakemlerin etkisinin çok yüksek olduğunu dile getiren Serdar Eler, "Rakibimiz Rumen ekolünün temsilcisi. Çok iddialı olmamakla birlikte, iddiasız da değiliz. Galibiyet için çıkacağız. Amacımız Türkiye'ye avantajlı bir skorla dönmek." diye konuştu.

Yenimahalle Belediyespor-Zalau karşılaşması 14 Ekim Cumartesi günü, Zalau kentinde, saat 11.30'da oynanacak. Müsabakayı Ukraynalı Marina Duplii-Olena Kaverina hakem çifti yönetecek. 

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