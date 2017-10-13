UNİCAJA MALAGA: 68 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 67 | MAÇ SONUCU

Maça ev sahibi Malaga 6-0'lık bir seriyle başlarken, daha sonra Fenerbahçe Doğuş önce oyuna ortak oldu, ardından üstüste bulduğu sayılarla 4. dakikada 11-8 öne geçti. İlk çeyreğin son dakikaları karşılıklı basketlere sahne oldu ve takımlar soyunma odasına 20-20 eşitlikle gitti.



İkinci yarı rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla bir ara farkı 10 sayıla kadar çıkardı ve ilk yarıyı da 41-36 önde tamamladı. 3. çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayan Sarı Lacivertliler 3. çeyreği 57-50 önde kapattı.



Son çeyrekte deyim yerindeyse Fenerbahçe Doğuş kontak kapattı. Üst üste sayılar bulan Malaga, 32. dakikada bulduğu sayıyla uzun bir aradan sonra ilk kez öne geçti. Bir ara 18'e 3'lük seri yakalayan İspanyol ekibi, bir arada da farkı 8 sayıya çıkardı. Oyunun sonlarına doğru geri dönen Fenerbahçe Doğuş, bitime 33 saniye kala Sloufkas'ın turnikesiyle farkı 1'e indirdi: 68-67.



Malaga son hücumdan eli boş döndü. Fenerbahçe Doğuş'ta, Sloukas'ın son saniye atışı sayı olmayınca Fenerbahçe Doğuş, maçtan 68-67 galip ayrıldı.



Fenerbahçe Doğuş'ta 15 sayı kaydeden Sloukas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Unicaja Malaga'da ise Shermadini'nin 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 19 Ekim Perşembe günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

UNICAJA MALAGA: 68 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 67

Salon: Jose Maria Martin Carpena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

Unicaja Malaga: McCallum 6, Nedovic 8, Shermadini 12, Waczynski 8, Suarez 2, Diaz, Salin 4, Milosavljevic 8, Brooks 5, Augustine 6, Musli 9

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 6, Nunnally 5, Datome 13, Thompson 6, Vesely 12, Sloukas 15, Melli, Ahmet Düverioğlu 2, Guduric 5, Sinan Güler 3, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-20

Devre: 36-41

3. Periyot: 50-57