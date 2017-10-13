Unicaja Malaga: 68 - Fenerbahçe doğuş: 67 | Maç sonucu
﻿
Site İçi Arama
﻿

UNİCAJA MALAGA: 68 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 67 | MAÇ SONUCU

Unicaja Malaga: 68 - Fenerbahçe doğuş: 67 | Maç sonucu

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, yeni sezonun ilk maçında Unicaja Malaga'ya son topta yenildi. Maçın büyük bölümünü önde götüren Sarı Lacivertliler'in yenilgisinde, 4. çeyrekteki 18'e 3'lük bir seriyle geri düşmesi etkili oldu. 

69 Okunma

 

Maça ev sahibi Malaga 6-0'lık bir seriyle başlarken, daha sonra Fenerbahçe Doğuş önce oyuna ortak oldu, ardından üstüste bulduğu sayılarla 4. dakikada 11-8 öne geçti. İlk çeyreğin son dakikaları karşılıklı basketlere sahne oldu ve takımlar soyunma odasına 20-20 eşitlikle gitti.

İkinci yarı rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Fenerbahçe, üst üste bulduğu sayılarla bir ara farkı 10 sayıla kadar çıkardı ve ilk yarıyı da 41-36 önde tamamladı. 3. çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayan Sarı Lacivertliler 3. çeyreği 57-50 önde kapattı.

Son çeyrekte deyim yerindeyse Fenerbahçe Doğuş kontak kapattı. Üst üste sayılar bulan Malaga, 32. dakikada bulduğu sayıyla uzun bir aradan sonra ilk kez öne geçti. Bir ara 18'e 3'lük seri yakalayan İspanyol ekibi, bir arada da farkı 8 sayıya çıkardı. Oyunun sonlarına doğru geri dönen Fenerbahçe Doğuş, bitime 33 saniye kala Sloufkas'ın turnikesiyle farkı 1'e indirdi: 68-67.

Malaga son hücumdan eli boş döndü. Fenerbahçe Doğuş'ta, Sloukas'ın son saniye atışı sayı olmayınca Fenerbahçe Doğuş, maçtan 68-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta 15 sayı kaydeden Sloukas, maçın en skorer oyuncusu oldu. Unicaja Malaga'da ise Shermadini'nin 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli takım, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 19 Ekim Perşembe günü İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla karşılaşacak.

 

UNICAJA MALAGA: 68 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 67

Salon: Jose Maria Martin Carpena
Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Ilija Belosevic (Sırbistan), Rain Peerandi (Estonya)

Unicaja Malaga: McCallum 6, Nedovic 8, Shermadini 12, Waczynski 8, Suarez 2, Diaz, Salin 4, Milosavljevic 8, Brooks 5, Augustine 6, Musli 9

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 6, Nunnally 5, Datome 13, Thompson 6, Vesely 12, Sloukas 15, Melli, Ahmet Düverioğlu 2, Guduric 5, Sinan Güler 3, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 20-20
Devre: 36-41
3. Periyot: 50-57

ETİKETLER
Yenimahalle, Romanya deplasmanında
Osmanlı, Bursa'ya hazır
Hava atışı Elçin Sangu’dan
Bakkal: "Galibiyetin bizi nerelere getireceğinin farkındayız"
Ankaragücü Bolu maçına hazır
Murat Cavcav transferlerine güveniyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿