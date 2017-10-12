TFF 1. Lig'de 4 haftalık program
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TFF 1. LİG'DE 4 HAFTALIK PROGRAM

TFF 1. Lig'de 4 haftalık program

TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programları açıklandı.

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TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9, 10, 11 ve 12. haftaların programı şöyle:

- 9. hafta

20 Ekim Cuma:

18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

21 Ekim Cumartesi:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

13.00 İstanbulspor-Altınordu (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)

19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

22 Ekim Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor (Giresun Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)

18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)

- 10. hafta

27 Ekim Cuma:

18.00 Samsunspor-Gaziantepspor

28 Ekim Cumartesi:

13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)

19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

29 Ekim Pazar:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir)

13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep)

15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

18.00 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

30 Ekim Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)

- 11. hafta

3 Kasım Cuma:

18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)

4 Kasım Cumartesi:

13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)

15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

5 Kasım Pazar:

13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)

15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)

18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

12. hafta

17 Kasım Cuma:

18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)

18 Kasım Cumartesi:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Kazım Karabekir)

13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19 Kasım Pazar:

13.00 Samsunspor-Adanaspor

13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor (Bornova)

18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)

20 Kasım Pazartesi:

18.00 Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep)
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