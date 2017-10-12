TFF 1. LİG'DE 4 HAFTALIK PROGRAM

TFF 1. Lig'de 9, 10, 11 ve 12. haftaların maç programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9, 10, 11 ve 12. haftaların programı şöyle:
- 9. hafta
20 Ekim Cuma:
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21 Ekim Cumartesi:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Altınordu (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)
19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
22 Ekim Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor (Giresun Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)
- 10. hafta
27 Ekim Cuma:
18.00 Samsunspor-Gaziantepspor
28 Ekim Cumartesi:
13.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
19.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)
29 Ekim Pazar:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Denizlispor (Kazım Karabekir)
13.00 Gazişehir Gaziantep-Elazığspor (Gaziantep)
15.30 Adana Demirspor-Akın Çorap Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Grandmedical Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)
30 Ekim Pazartesi:
18.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Ankara 19 Mayıs)
18.00 Çaykur Rizespor-Boluspor (Çaykur Didi)
- 11. hafta
3 Kasım Cuma:
18.00 Gazişehir Gaziantep-Grandmedical Manisaspor (Gaziantep)
4 Kasım Cumartesi:
13.00 Elazığspor-Gaziantepspor (Elazığ Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Giresun Atatürk)
15.30 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)
5 Kasım Pazar:
13.00 İstanbulspor-Balıkesirspor Baltok (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 Boluspor-Samsunspor (Bolu Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Eskişehir)
18.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
12. hafta
17 Kasım Cuma:
18.00 MKE Ankaragücü-Denizlispor (Ankara 19 Mayıs)
18 Kasım Cumartesi:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor (Kazım Karabekir)
13.00 Grandmedical Manisaspor-Elazığspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19 Kasım Pazar:
13.00 Samsunspor-Adanaspor
13.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Altınordu-Akın Çorap Giresunspor (Bornova)
18.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor (Çaykur Didi)
20 Kasım Pazartesi:
18.00 Gaziantepspor-Boluspor (Gaziantep)