HAVA ATIŞI ELÇİN SANGU’DAN

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 12 Ekim’deki Anadolu Efes – Real Madrid Euroleague karşılaşmasında dördüncü kez sahaya çıktı. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle 2014 yılında hayata geçirdiği ve her yıl farklı bir ünlü ismin desteklediği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi ise başarılı oyuncu Elçin Sangu oldu. Anadolu Efes ve Real Madrid arasında oynanan karşılaşma Pembe Top ile gerçekleştirilen hava atışı ile başladı. Pembe Top bu yıl Elçin Sangu’nun elinden havalandı.

Her yıl 1 milyon 400 bin kadın meme kanseri tanısı alıyor. ABD’de her 8, Avrupa’da ise her 10 kadından birinde görülen meme kanseri, kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden sorumlu tutuluyor. Erken tanı ise tedavi başarısında hayati önem taşıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmeye devam ediyor. Tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında düzenlenen projenin dördüncü yılında Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçı, başarılı oyuncu Elçin Sangu’nun pembe top ile gerçekleştirdiği hava atışıyla başladı. Karşılaşma ise 12 Ekim tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.00’de gerçekleşti.

Elçin Sangu: Meme kanserinden korkmayın

Meme kanserinde erken tanı farkındalığı için projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Elçin Sangu, “Erken tanının hayat kurtardığı gerçeğini unutmamak ve bu bilinçle düzenli kontrolleri yaptırmak çok önemli. Kadın sağlığını tehdit eden meme kanseriyle mücadeleye katkı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Umarım çok daha fazla kadına bu farkındalığın ulaştırılmasını sağlayabilirim” dedi.

Meme kanserinden korkulmaması gerektiğini ve erken tanının hayat kurtardığını vurgulamak amacıyla projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Elçin Sangu “Meme kanserinden korunmak için düzenli meme muayenelerinin yapılması son derece önemli. Meme kanseri erken tanıyla tedavi edilebilen bir hastalık. Her kadın belirli bir yaş sonrasında kontrollerine çok önem vermeli” dedi.