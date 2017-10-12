ANKARAGÜCÜ BOLU MAÇINA HAZIR

Boluspor maçı öncesi kahvaltıda bir araya gelen takımımızda moraller yerinde.

Takımımız, Boluspor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltıda futbolcularımızın neşeli olmaları moralleri yükseltti.

Kahvaltıda teknik heyet ve futbolcularımıza yönelik kısa bir konuşma yapan Başkan Vekilimiz Metin Akyüz, Başkanımız Mehmet Yiğiner’in selamını ileterek başladığı konuşmasında "Boluspor maçı için takıma şans diliyorum, üst üste aldığımız galibiyetler sonrası iyi bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Sizlere güveniyoruz, Allah’ın izni ile Boluspor maçından da en iyi sonucu alacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknik heyet ve futbolcularımıza güvendiklerini belirten Başkan Yardımcımız Ercan Soydaş, ”Biz sizlere güveniyoruz. Yönetim olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Belirli sorunlarımız var. Bu sorunları çözmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. El birliği ile Ankaragücü’nü hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz. Boluspor maçında sizlere başarılar diliyorum” dedi.