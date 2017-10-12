Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi'ne 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Ligi'ne 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:

Erkekler Süper Lig:

13 Ekim Cuma:

19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Maliye Piyango (Porsuk)

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Merzifon Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Gümüşhacıköy)

14.00 Antalyaspor-Adıyaman Belediyespor (Antalya 10.000 Kişilik Salon)

15 Ekim Pazar:

15.00 Göztepe-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Serdar Yereli)

17 Ekim Salı:

19.00 Beşiktaş Mogaz-Serik Belediyespor (Süleyman Seba)

18 Ekim Çarşamba:

13.00 Aziziye Belediyesi Termalspor-Beykoz Belediyespor (Aziziye)

Kadınlar Süper Lig:

15 Ekim Pazar:

14.00 Aksaray Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Hasandağı)

15.00 Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yeni Polatlı)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Dikkaldırım)

17.00 Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Çamlıca)

18.00 Zağnosspor-Eskişehir Şehir Koleji (19 Mayıs)

Öte yandan, Kadınlar Süper Lig'de 1. haftadan ertelenen Ardeşen Gençlik-Yenimahalle Belediyespor maçı, 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

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