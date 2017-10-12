ANKARAGÜCÜ, BOLU KARŞISINDA 45'NCİ KEZ...

Boluspor ile Ankaragücü, yapacakları maçla birlikte, ligde 45. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanan 44 maçta Boluspor 12, başkent ekibi 15 galibiyet alırken, 12 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Lig maçlarında kırmızı-beyazlıların attığı toplam 43 gole, sarı-lacivertliler 45 golle karşılık verdi. 2012-2013 sezonunda yapılan maçlarda Boluspor Bolu'da 1-1 berabere kalırken, Ankara'daki karşılaşmayı başkent temsilcisi 1-0 kazandı.

BOLU'DAKİ MAÇLAR

İki ekip arasında Bolu'da yapılan lig maçlarında da Ankaragücü'nün'ın üstünlüğü göze çarpıyor.Kırmızı-beyazlılar, Bolu'da yapılan 22 lig maçının 11'i kazanırken, 9 beraberlik alıp, 2 kez de yenildi. Boluspor, attığı 43 gole karşılık kalesinde 45 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Boluspor ile Ankaragücü arasındaki en farklı skor, 1975 ve 1990 yıllarında Bolu stadında oynanan maçlarda kaydedildi. İki maçtada 4-0’lık üstünlük sağlayan takım Boluspor oldu .Boluspor, Ankaragücü ile ligde yaptığı son 9 maçın 1'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, sadece 1990-91 sezonun birinci yarısında Ankara'da yapılan son maçı 4-0 kazandı.1970-71 sezonunda başlayan rekabet 2012-2013 sezonunda sona ermişti.5 yıllık aradan sonra ezeli rekabetyeniden başladı.

SON 10 MAÇ

Boluspor ile Ankaragücü arasında yapılan son 10 sezon lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

2012/13

Ankaragücü - Boluspor 1-0

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1991/92

Ankaragücü - Boluspor 3-0

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1990/91

Boluspor - Ankaragücü 0-0

Ankaragücü - Boluspor 1-1

1989/90

Ankaragücü - Boluspor 0-4

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1988/89

Ankaragücü - Boluspor 1-0

Boluspor - Ankaragücü 1-0

1987/88

Ankaragücü - Boluspor 4-1

Boluspor - Ankaragücü 2-0

1986/87

Ankaragücü - Boluspor 0-0

Boluspor - Ankaragücü 1-1

1984/85

Ankaragücü - Boluspor 2-0

Boluspor - Ankaragücü 0-2

1983/84

Boluspor - Ankaragücü 3-0

Ankaragücü - Boluspor 1-1

1982/83

Ankaragücü - Boluspor 1-0

Boluspor - Ankaragücü 1-0

Haber: Semih Baykal - Bolu Olay Gazetesi