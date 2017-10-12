Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
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SÜPER LİG'DE 8. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

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Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ekim Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

14 Ekim Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ekim Pazar:

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

16 Ekim Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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