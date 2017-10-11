ANKARA'DAKİ STAT SORUNU MECLİSE TAŞINDI

Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara'nın stat sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Binali Yıldırım'ın cevaplaması talebiyle önerge veren Nazlıaka " Ankara’da semt statlarının ve uluslararası maçların oynanabileceği bir stadın yapılması yönünde yapılan bir çalışma var mıdır? Ne aşamadadır?" diye sordu.

İlgili önerge şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Aylin NAZLIAKA

Ankara Milletvekili

Ülkemizin başkentinin spor altyapısı alarm vermektedir. Ankara’da dünya standartlarında bir stat olmadığı gibi var olan statlar da şehrin ihtiyaçlarına ve günün koşullarına uygun değildir.

Ankara’nın futbolda eski parlak günlerine dönmesi için başta semt statları olmak üzere 19 Mayıs Stadı’nın günün koşullarına göre yenilenmesi gerekmektedir. 19 Mayıs Stadı hem ulaşım açısından kolay bir yerde bulunmakta hem de Ankara’nın dokusu ve tarihi açısından önem taşımaktadır.

Bu bağlamda;

Ankara’da profesyonel ve amatör kaç spor kulübü bulunmaktadır? Bu kulüpler hangi branşlarda faaliyet göstermektedir? Branşlarına göre toplam lisanslı ve lisansı olmayan sporcu sayısı nedir?

Ankara’da standartlara uygun olan ve futbol karşılaşması yapılabilen saha sayısı ve ilçelere göre dağılımı nedir?

Ankara’da semt statlarının ve uluslararası maçların oynanabileceği bir stadın yapılması yönünde yapılan bir çalışma var mıdır? Ne aşamadadır?

Ankara’ya yeni bir stat yapılması konusunda çalışmalar yürütüldüğü dile getirilmektedir. Yapılacak stadın yerinin belirlenmesi konusunda Ankara’da bulunan spor kulüpleriyle bir görüşme yapılmış mıdır? Yapılmadıysa, Ankara’da bulunan spor kulüplerinin ve spor camiasının katılımıyla bir toplantı yapılması düşünülüyor mu?