Millilerin rakibi Paraguay!
﻿
Site İçi Arama
﻿

MİLLİLERİN RAKİBİ PARAGUAY!

Millilerin rakibi Paraguay!

Türkiye, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki son grup maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak.

208 Okunma

 

Türkiye, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki son grup maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak.

B Grubu'nda son sırada yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Hindistan'ın Navi Mumbai kentinde lider Paraguay ile puan mücadelesi verecek. D. Y. Patil Stadı'nda oynanacak maç TSİ 14.30'da başlayacak.

Grup maçlarına 1-1'lik Yeni Zelanda beraberliğiyle başlayan milliler, ikinci maçında Mali'ye 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlıların gruptan çıkma şansını sürdürebilmesi için Paraguay karşısında sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

 

Paraguay'ın 6 puanla lider olduğu grupta, Mali 3 puanla ikinci, Yeni Zelanda ve Türkiye ise birer puanla son iki sırayı paylaşıyor.

Dörder takımlı 6 grupta, ilk iki sırayı alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.

 

ETİKETLER
Ankara'daki stat sorunu meclise taşındı
Sonunda her şey iyi olacak!
Yenimahalle’den eğitime tam destek
Ankaragücü'nde mangal keyfi
Osmanlıspor'da doğum günü partileri sürüyor
Halkbank, Fenerbahçe'den set alamadı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿