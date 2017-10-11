SONUNDA HER ŞEY İYİ OLACAK!

Sonunda iyi şeyler olacak

Halkbank’ın yen transferlerinden Hakkı Çapkınoğlu, güçlü bir sezon geçeceğini ancak sonunda hakedilmiş bir şampiyonluğa ulaşmak için çok çalışacaklarını söyledi.

1990 Arhavi doğumlu, 201 santimetre boyundaki yetenekli orta oyuncu, pozisyonundaki diğer sporcularla faydalı bir rekabet yaşanacağına inanıyor.

Hakkı’nın Halkbank’a gelme süreci ve diğer konulardaki görüşleri satır başları ile şöyle:

Aklımda Halkbank vardı

rkas Spor’la anlaşamayacağım belli olduktan sonra çeşitli takımlardan teklifler aldım. Önceliğim Ankara ve Halkbank’tı. Çünkü Halkbank’ın profesyonellikte ileri bir kurum olduğunu biliyordum. Burada oynayan bir çok yakın arkadaşım vardı.

Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Halkbank’ı istedim ve artık buradayım. Eski takımım Arkas Spor’da 10 yıl oynadım. Halkbank Spor Kulübü benim forma giydiğim ikinci kulüp olma özelliği taşıyor. Halkbank çıtayı yukarıda tutan bir kulüp. Hedefleri her zaman yüksek. Her oyuncu böyle bir takıma katılmak ister. Ödün verilmeyen bu çizgi Halkbank’ı oyuncular için cazip hale getiriyor.

Üç kupa iddiamız var

Bu yıl hedefimizde üç kupa var. Hepsini müzmize götürmek için çok çalışacağız. Bu heyecanın içinde bulunmak, o takımın bir parçası olmak oyuncunun konsantrasyonunu artırıyor. Hal böyle olunca inanın para ikinci planda kalıyor. O nedenle, her yıl üstüne koyarak ilerleyen hedefi yüksek takımlar oyuncular tarafından tercih ediliyor.

Halkbank’ta oynadıktan sonraki adım yurtdışı olabilir. Ama bu, daha üst bir adım olmaz, bir başka deneyim olur. Ülke dışında bir takımda oynayabilirim. Fakat bu şimdilik böyle bir planım yok. Türkiye Ligi’nin bir kalitesi var ve bu kalite yurtdışından daha altta değil. Dünya Yıldızları Türkiye’yi tercih ediyor.

Eski takımımda da bir dolu yıldız oyuncu ile forma giydim. Halkbank rüya takımlar kurdu. Bunu yadsıyamayız. Yurtdışında İtalya, Rusya, Polonya’da forma giymek spor kültürünü yoğunlaştırmak, zenginleştirmek anlamında faydalı olabilir. Ama Türkiye’de mutlu olduğumu dile getirmeliyim.

Rekabet fayda getirecek

Takımda, benim pozisyonumda çok değerli oyuncular var. Onlarla kaliteyi yükseltecek bir rekabetimiz var. Bu yarış sadece sportif anlamda. İyi dostlarız ve orta oyuncu mevkiinde birbirimizi tamamlıyoruz. Oynama sırası almak için herkes daha çok çalışıyor. Daha fazla çalışınca hem takıma hem kendine fayda sağlıyorsun.