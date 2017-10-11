YENİMAHALLE’DEN EĞİTİME TAM DESTEK

Eğitim Destek Projesi başlıyor

Yenimahalle’de ikamet eden 6’ıncı, 7’inci ve 8’inci sınıf öğrencilerine “Eğitime Destek Projesi” kapsamında ücretsiz olarak ders verecek olan Yenimahalle Belediyesi, 14 Ekim Cumartesi günü başlayacak eğitimler öncesi kursa kabul edilen öğrencilerin velilerine bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya velilerin yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve öğrenciler de katıldı.

Bilgilendirme toplantısında çocuklarına ders verecek olan öğretmenlerle de tanışan veliler, proje hakkında eğitmenlerden ayrıntılı bilgi aldı.

Foto Albümü Yenimahalle’den eğitime tam destek 6 FOTO

“Hep beraber bu sorumluluğun bilincinde olmalıyız”

Velilere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Birinci görevimiz olmamasına rağmen bütün okullarımıza belediye başkanı olarak elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Çünkü bir evladımızın iyi bir eğitim alarak vatanına, milletine faydalı bir birey olması çok anlamlıdır.

Geleceğimiz olan evlatlarımız, torunlarımız sayesinde ülkemizi daha ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da eğitimle mümkündür. Burada sadece bizlere değil ailelere de görev düşüyor. Hep beraber bu sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Biz bu kursla çocuklarınızın derslerine yardımcı olacağız. Siz de çocuklarınızın takipçisi olun, onlarla ilgilenin” diye konuştu.

Yenimahalle’de bulunan devlet okullarının fiziki koşullarını iyileştirmesine de yardımcı olduklarını söyleyen Yaşar, “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmesi, öğretmenlerimizin daha sağlıklı koşullarda eğitim vermesi adına belediyemizin imkanları doğrultusunda okullarımızın fiziki koşullarını iyileştiriyoruz” dedi.