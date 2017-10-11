FENERBAHÇELİ OYUNCU BURSASPOR RADARINDA!

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe forması giyen eski Brezilyalı golcüleri Fernandao'yu yeniden kadrolarında görmek istediklerini, bu çerçevede ara transfer döneminde girişimde bulunabileceklerini söyledi.

Ay, Brezilyalı golcü için vatandaşı Titi aracılığıyla transfer teklifinde bulunulduğuna dair bazı haberlerin yer aldığını ancak bunların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Fernandao'nun daha önce de gündemlerine geldiğini ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu bırakmak istemediğini aktaran Ay, "Şu an zaten erken. Onu ancak devre arasında bir daha görüşürüz. Bursaspor'da tekrar oynamasını isterim ama şu an Fenerbahçe'nin futbolcusu. Verirler veya vermezler onların bileceği bir iş. Tekrar görüşme durumumuz olabilir." dedi.

"Bir sene daha devam etmesini isterim"

Ay, sezon sonu sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıklayan takım kaptanı Pablo Martin Batalla'yı da bırakmak istemediklerini vurguladı.

Teknik direktör Paul Le Guen'in de Batalla ile gelecek sene takımda kalması için bir görüşme yapacağını söyleyen Ay, "Ben de en az bir sene oynamasını istiyorum. Gönlümden o geçiyor ama bunun kararını verecek olan Pablo'nun kendisi. Tekrar görüşürüz. Hoca da görüşür, ben de görüşürüm. Batalla'nın kararını değiştirmeye çalışacağız. Olur veya olmaz şimdi bir şey söyleyemeyiz. Bir sene daha devam etmesini isterim." diye konuştu.

"Bu maçlar takımımızın yerine belirleyecek"

Ay, ligde üst üste Galatasaray ve Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyetlerin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Son iki maçı kaybettiklerinden dolayı bu hafta sahalarında yapacakları Osmanlıspor karşılaşmasının kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade eden Ay, şöyle devam etti:

"Muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Ondan sonra 6 maç oynayacağız. 4'ü içeride, 2'si dışarıda. Bu karşılaşmalar, takımımızın yerini belirleyecek. Taraftarlarımıza tekrar sesleniyorum; takımlarını yalnız bırakmasınlar. Aslında futbolcularımız Galatasaray maçında çok iyi bir oyun çıkardı. Son 20-25 dakika performans düşüklüğü yaşadık. Kondisyondan kaynaklanan bir düşüştü. Bu da sonradan gelen oyuncuların daha hazır olmamalarından kaynaklandı. 2 haftadan beri zaten hocamız onlarla daha fazla ilgileniyor, çalışıyor. İnşallah Osmanlıspor maçında tam performansla sahaya çıkarız ve oynarız."

Ay, transfer döneminde eksik mevkilere oyuncu takviyesi yaptıklarını, bu kapsamda 8 futbolcuyu kadrolarına dahil ettiklerini anlattı.

Takıma bakıldığında bir alternatif sağ bek ve bir santrfor eksikliğini hissettiklerini belirten Ay, "Bence bir alternatif sağ bek almamız lazımdı. Bir de santrfor mevkisine bir oyuncu. Hocamızla da görüştük ama takımda 4 tane santrforumuz vardı. Hocamızla beraber oturduk, konuştuk ve 'Devre arasına kadar bu şekilde gidelim, sonrasında gerekli çalışmaları yaparız' diye düşündük. Devre arası için benim düşüncem bir santrfor ve bir sağ bek için çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Milli başarıya gözyaşı

Kulüp başkanı Ay, İstanbul'da oynanan final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı da kutladı.

Karşılaşmayı izlediğini ve maçın ardından futbolcuların yaptığı açıklamaların kendisini ağlattığını ifade eden Ay, "Bu başarı bilhassa A Milli Takımı oyuncularımıza örnek teşkil etmesi lazım. Maçların ayakla değil gönülle oynanması gerektiğini ve ne kadar duygulu, hırslı oynadıklarını gördük. Neticede burada bayrağımız, ülkemiz, milli marşımız var. Bunlar çok güzel şeyler. İnşallah A Milli Takımı'na da örnek olmuştur.'' değerlendirmesinde bulundu.