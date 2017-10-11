THY AVRUPA LİGİ'NDE HEYECAN BAŞLIYOR

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında 1958 yılında ilk kez düzenlenen en büyük kupa, 1991'de FIBA Avrupa Ligi adı altında oynandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 2000-2001 sezonunda iki ayrı kupa olarak (FIBA Suprolig ve ULEB Avrupa Ligi) oynanan organizasyon, 2001-2002'den itibaren Avrupa Ligi yönetimi tarafından tek kupa olarak düzenlenmeye başladı.

Format

THY Avrupa Ligi, geçen sezon olduğu gibi 16 takımın katılımıyla, çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Sezon 30 haftadan oluşacak ve her takım biri sahasında biri deplasmanda olmak üzere birbirleriyle iki maç yapmış olacak.

Normal sezonda ilk 8'e giren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak. Lig sıralamasında göre çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde gerçekleştirilecek.

Ligde normal sezon 6 Nisan 2018'de bitecek. Çeyrek final serileri ise 17 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final ise 18-20 Mayıs 2018'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak.

Türkiye iki takıma düştü

Türkiye, son yılların aksine bu sezon sadece iki takımla THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Doğuş ile Anadolu Efes, organizasyonda yer alacak Türk ekipleri olacak. Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan bu iki takımın da A lisansı bulunuyor. Avrupa Ligi yönetimi uzun bir süre sonra bu iki ekip dışında bir Türk takımını organizasyonuna davet etmedi.

Bu sezondan önceki iki yılda Türkiye, dörder takımla organizasyonda yer almıştı. Türkiye, 6 sezon sonra bu organizasyonda iki takımla mücadele edecek. THY Avrupa Ligi'nde 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015'te üçer, 2015-2016 ve 2016-2017'de dörder takım Türkiye'yi temsil etmişti.

İspanya'dan 5 takım

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon tam 5 İspanya takımı bulunacak.

A lisansına sahip Real Madrid, Barcelona Lassa ve Baskonia Vitoria Gasteiz'in yanı sıra ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Unicaja Malaga ile İspanya Ligi şampiyonu Valencia da bu sezon Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Organizasyonda 5 İspanyol takımının yanı sıra Rusya (CSKA Moskova-Khimki), Yunanistan (Olympiakos-Panathinaikos Superfoods) ve Türkiye'den ikişer, İtalya (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Almanya (Brose Bamberg), Sırbistan (Kızılyıldız MTS), İsrail (Maccabi FOX) ile Litvanya'dan (Zalgiris) birer takım Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele edecek.

3 yeni takım

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezona göre 3 yeni takım yer alacak.

Rusya Ligi'nde final oynayan Khimki ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonu Unicaja Malaga ve İspanya Ligi'ni kazanan Valencia, THY Avrupa Ligi'nin yeni ekipleri oldu.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alan Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank ve Unics Kazan ise bu sezon ULEB Avrupa Kupası'na katılacak.

41 yıl sonra Belgrad

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük kupası, 41 yıl sonra yine Belgrad'da sahibini bulacak.

Belgrad, organizasyonun FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynandığı 1977 yılındaki finale de ev sahipliği yapmıştı. Söz konusu finalde İsrail temsilicisi Maccabi Tel Aviv, İtalyan ekibi Mobilgirgi Varese'yi 78-77 yenerek şampiyon olmuştu.

Bu organizasyonda Dörtlü Final uygulamasına ise 1988 yılında geçildi. Sırbistan, Dörtlü Final'e ise ilk kez ev sahipliği yapacak.

İlk hafta maçları

THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.00 CSKA Moskova-AX Armani Exchange Olimpia Milan

20.00 Anadolu Efes-Real Madrid

21.00 Brose Bamberg-Maccabi FOX

21.00 Olymiakos-Baskonia Vitoria Gasteiz

22.00 Unicaja Malaga-Fenerbahçe Doğuş

13 Ekim Cuma:

20.00 Khimki-Valencia

20.00 Zalgiris-Kızılyıldız MTS

22.00 Barcelona Lassa-Panathinaikos Superfoods