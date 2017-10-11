23'Ü TAMAM; KALAN 9 BİLET KİMLERİN OLACAK?

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takımdan 23'ü belli oldu. İşte o takımlar:

AVRUPA: Rusya (Ev sahibi), Belçika, Almanya, İngiltere, İspanya, Polonya, İzlanda, Sırbistan, Portekiz, Fransa

GÜNEY AMERİKA: Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya

ASYA: İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan

AFRİKA: Nijerya, Mısır

KUZEY-ORTA AMERİKA: Meksika, Kosta Rika, Panama

Finallerde mücadele edecek diğer 9 takım Kasım ayındaki maçlarla belli olacak. Bunların ikisi kıtalar arası play-off maçlarıyla belirlenecek. Bu eşleşmeler şöyle: Peru-Yeni Zelanda, Honduras-Avustralya

Avrupa'dan dört takım daha eleme gruplarının en iyi sekiz ikincisi arasındaki play-off maçlarından çıkacak. Burada İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda, Danimarka, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan mücadele edecek.

Afrika'da ise üç grupta mücadele son maçlara kaldı. A Grubu'nda Tunus Rusya biletini büyük ölçüde cebine koymuş gibi... Son haftaya üç puan önde giriyorlar ve son sıradaki Libya'yı konuk edecekler. C Grubu'nda Fas 9, Fildişi 8 puanda. Son maç Fildişi-Fas... D Grubu'nda ise Senegal biri tekrarlandığı için iki Güney Afrika maçı oynayacak. Birini kazanması bile finallere katılması için yeterli.