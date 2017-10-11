ANADOLU EFES'İN KONUĞU REAL MADRİD

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2017-2018 sezonunu 12 Ekim Perşembe günü İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırlayacağı maçla açacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada güçlü rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak olan lacivert-beyazlı ekip, bu kulvarda sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen pembe top ile başlayacak ve hava atışını oyuncu Elçin Sangu gerçekleştirecek.

6 oyuncu kariyerinde bir ilki yaşayacak

Anadolu Efes'te Josh Adams, Ricky Ledo, Errick McCollum, Edo Muric, Berk Demir ve Onuralp Bitim, Real Madrid karşılaşmasında görev almaları halinde kariyerlerinde ilk kez bir THY Avrupa Ligi maçında görev almış olacak.

Lacivert-beyazlı oyuncu Brock Motum, 16 sayı daha kaydettiği takdirde THY Avrupa Ligi kariyerindeki 500. sayısına ulaşacak. Motum, bu kulvarda çıktığı son 12 maçın 11'inde en az bir 3 sayılık basket bulmasıyla da dikkati çekiyor.

Geride kalan sezon THY Avrupa Ligi'nde 2,8 hücum ribaundu ve 1,1 blok ortalaması yakalayan Bryant Dunston ise iki blok daha yapması durumunda bu kulvardaki kariyer rakramını 138'e çıkararak, 10. durumda bulunan Dor Fischer'ı yakalayacak.